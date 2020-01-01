Певица показала, как наслаждается последним месяцем беременности.

Победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала совсем скоро станет мамой во второй раз. Артистка решила показать фанам, как расслабляется в жаркую погоду на последнем месяце беременности..

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Так, на странице звезды в Инстаграм появилось несколько фотографий, где она запечатлена в воде у бортика в черном бикини и темных очках. В руке Джамала держит коктейль, а возле бассейна стоит большая тарелка с фруктами.

“Скучные“, но такие милые сердцу летние фоточки 😂😂🤪🌞“, - подписала кадры певица.

Беременная Джамала в бикини похвасталась отдыхом в бассейне Скриншот

Беременная Джамала в бикини похвасталась отдыхом в бассейне Скриншот

Ранее сообщалось, что Джамала показала топ-10 лучших “беременных“ образов.

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