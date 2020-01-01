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Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном

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Певица поделилась яркими семейными кадрами.
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения“ Джамала очаровала поклонников подборкой свежих фотографий с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом.

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На своей странице в Инстаграм беременная знаменитость опубликовала несколько ярких кадров, где она вместе с семьей позирует на фоне красивых пейзажей. Для фотосъемки артистка выбрала красное платье с цветочным принтом и красную шляпу.

Муж Джамалы появился на фото в светло-серой рубашке и серых штанах. А малыш Эмир-Рахман был одет в белую футболку, клетчатую рубашку и темные джинсы. Автором снимков выступил фотограф Роман Первак.

“Літо. Ніжність. Піклування ❤️“, - подписала трогательные кадры Джамала.

Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Скриншот

Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Скриншот

Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Скриншот

Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Скриншот

Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Беременная Джамала растрогала Сеть нежной фотосессией с мужем и сыном
Скриншот

Напомним, ранее Джамала показала топ-10 лучших “беременных“ образов

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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