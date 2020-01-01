Артистка позировала в полупрозрачном платье в ванной.

Джамала на последнем месяце беременности снялась в пикантной фотосессии instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала похвасталась новой фотосессией. Свежими снимками артистка, которая вскоре станет мамой во второй раз, поделилась на своей странице в Instagram.

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На черно-белых кадрах Джамала запечатлена в кружевном полупрозрачном наряде черного цвета, который оголил ее беременный животик. Певица позировала в ванне с водой и улыбалась на камеру.

В описании к свежей публикации звезда указала, что автором фотосессии является фотограф Бьянка Ричи, а макияж певице сделала визажист Мери Пироян.

Джамала на последнем месяце беременности снялась в пикантной фотосессии Скриншот

Джамала на последнем месяце беременности снялась в пикантной фотосессии Скриншот

Ранее сообщалось, что Джамала показала топ-10 лучших “беременных“ образов.

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