"Это ли не фантастика?": Джамала рассказала о находке 2-летнего сына

Эмир-Рахман нашел мамино украшение, которое она потеряла около двух недель назад.

Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала поделилась с поклонниками интересной историей о сыне Эмире-Рахмане.

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На своей странице в Инстаграм беременная певица рассказала, что 10 дней назад потеряла одну из любимых сережек-булавок. Потеря очень расстроила звезду и она уже не надеялась найти аксессуар.

“Я люблю интересные украшения и так часто бывает, ношу что-то одно по полгода, а то и больше. Мне так комфортно. Так и было с моими любимыми серьгами-булавками. Я их не снимала и сильно привязалась к ним. А когда 10 дней назад потеряла одну, сама была в шоке от того, что могу так расстроиться и в прямом смысле грустить несколько дней. “Это же вещь. Ничего страшного!“ - твердила я себе. Но это было сильней меня. Конечно, я не переставала перетряхивать все вещи, искать по всей квартире...“, - вспомнила Джамала.

Любимая сережка вернулась к владелице неожиданно. Украшение нашел сын Джамалы, которому 27 марта исполнилось два года. Мальчик обнаружил пропажу на площадке во дворе между уличных плит.

“И вот вчера... Эмир гулял на площадке, как вдруг закричал: “Анака!“ (конечно, мои подписчики уже в курсе, что это мама на крымскотатарком). А потом протянул мою булавку, которую нашёл среди уличной плитки! Нет, вы представьте! Прошло 10 дней, сын, которому 2 года, нашёл мою серебряную сережку во дворе!!! Это ли не фантастика??? Первое, что я подумала: “Боже мой, конечно! Я знала, что она ко мне вернётся!“ Так бывает и с людьми. Они исчезают на какое-то время, встречают новых, испытывают “старых“, осознают, делают выводы и возвращаются. Если это по-настоящему ваши люди, не отталкивайте их!“, - подытожила Джамала.

Джамала рассказала о находке 2-летнего сына Скриншот

Напомним, ранее Джамала показала топ-10 лучших “беременных“ образов.

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