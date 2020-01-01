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Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов

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Звезда поделилась подборкой ярких нарядов.
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
instagram.com/jamalajaaa

Уже совсем скоро известная украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала во второй раз станет мамой.

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Несмотря на то, что последние месяцы беременности совпали с карантином, артистке все таки удалось похвастаться яркими образами в Сети. Так, на днях на своей странице в Инстаграм Джамала поделилась подборкой своих самых любимых нарядов.

“Домашние stayhome-луки, конечно, хорошо, но хочется уже поразнообразней локаций - парк, лес, море. Скорее бы 😂😂😂 Какой вам больше всего приглянулся?“, - поинтересовалась у подписчиков певица.

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

Джамала показала топ-10 лучших
Джамала показала топ-10 лучших "беременных" образов
Скриншот

“Всі образи достойні і шикарний маєте вигляд❤️❤️Щастя Вам та здоров‘я❤️❤️❤️“, “Джа, все приглянулись😘 абсолютно все🙌🏾 вы такая красивая...описать насколько не хватает слов и сил💔“, “Вам очень идут шляпы. Носите их почаще)“, “10❤️ ви дуже красиві“, “шестой - любовь! 💌“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности.

 

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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