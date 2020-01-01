Звезда с младшей дочерью позагорали у бассейна .

Без фотошопа: Как на самом деле выглядят "бесконечные" ноги Поляковой instagram.com/polyakovamusic

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Популярная украинская певица Оля Полякова, которая запросто собирает стадионы, так же легко может собрать публику перед мониторами на тренировку по фитнесу. Это, собственно, и доказала звезда, проводя весь карантин занятия онлайн.

Теперь же Оля решила организовать целый фитнес-марафон - совсем скоро состоится акция Поляковой “От ночной жрицы до королевы ночи“, которую перенесли на 22 июня.

Об изменении даты марафона Полякова сообщила в Инста-сториз, появившись в кадре в образе этакой “бегуньи“: одета певица в черные велосипедки и коротенький топ, а волосы звезды собраны в две аккуратные косички.

Мы хотим получше подготовиться и приготовить дополнительные бонусы, - пояснила в кадре звезда.

Без фотошопа: Как на самом деле выглядят "бесконечные" ноги Поляковой instagram.com/polyakovamusic

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Кроме того, видимо, чтобы мотивировать участниц марафона, Полякова показала коротенькое “пляжное“ видео. Ольга сняла в Стори, как загорает у бассейна, пока ее младшая дочь Алиса весело плескается в воде. Звезда показала в кадре только свои длинные ноги с мелкими капельками воды. Вот тут-то и можно рассмотреть “оружие“ Поляковой без фотошопа - ведь ноги знаменитости всегда удостаиваются множества комплиментов.

Без фотошопа: Как на самом деле выглядят "бесконечные" ноги Поляковой instagram.com/polyakovamusic

Без фотошопа: Как на самом деле выглядят "бесконечные" ноги Поляковой instagram.com/polyakovamusic

Как думаете, сильно отличаются от “обработанных“ фото?

После водных процедур мама с дочкой примерили веселые маски в Инстаграм.

Без фотошопа: Как на самом деле выглядят "бесконечные" ноги Поляковой instagram.com/polyakovamusic

Ранее мы писали, что Оля Полякова честно призналась, делала ли пластику.

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