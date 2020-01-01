Певица поделилась обнаженным снимком из ванной.

"После блинов, пицц, пасок": Полякова показала, как сейчас выглядит ее фигура

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова взбудоражила Сеть откровенной публикацией. Звезда в очередной раз поразила фанов роскошной фигурой.

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Так, на странице артистки появилась фотография, где она запечатлена в ванной. На снимке Полякова позировала в белых шортах и черном топе. При этом певица подняла домашний наряд, обнажив стройные ноги, идеальный пресс и подтянутую грудь.

“Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть!“, - подписала селфи Оля.

Полякова показала, как сейчас выглядит ее фигура Скриншот

“Невероятно 😍Браво Оля🌺Пример для подражания 👍👍👍👍“, “Смело)!😁👍🔥“, “Стройняжка💕👍“, “Шикарно!!!😍“, “Оля ты как всегда бомбааа“, “Ого, красотка“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее Полякова призналась, что болела коронавирусом.

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