Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полякова честно призналась, делала ли пластические операции

Комментариев: 0
Артистка рассказала об улучшениях внешности в своей программе "Правда или действие".

Полякова честно призналась, делала ли пластические операции
Полякова честно призналась, делала ли пластические операции
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: “После блинов, пицц, пасок“: Полякова показала, как сейчас выглядит ее фигура

Певица Оля Полякова честно призналась, совершенствовала ли внешность с помощью пластических операций. Об этом артистка рассказала в своей программе “Правда или действие“, которую Полякова ведет во время карантина в своем Инстаграм.

На этот раз гостьей Ольги стала участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая и задала коллеге “коварный“ вопрос.

Ольга Полякова ответила, что не прибегала к кардинальным мерам, но вносила некоторые “коррективы“ во внешность с помощью уколов ботокса и гиалуроновой кислоты.

Прям хирурги-хирурги меня не резали. Но я немного улучшала свою внешность с помощью ботокса и филлеров, - призналась Ольга.

Кроме того, когда речь зашла об экс-супруге Славы пластическом хирурге Эдгаре Каминском, Полякова отметила, что собиралась прибегнуть к его услугам, чтобы изменить форму носа, однако позже обратилась к тем специалистам, которые смогли ей помочь без операции, с помощью ботокса.

Ранее мы писали, что Полякова сменила прическу из-за критики в Сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Слава Каминская, пластические операции, нос, ботокс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь