Артистка рассказала об улучшениях внешности в своей программе "Правда или действие".

Полякова честно призналась, делала ли пластические операции instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова честно призналась, совершенствовала ли внешность с помощью пластических операций. Об этом артистка рассказала в своей программе “Правда или действие“, которую Полякова ведет во время карантина в своем Инстаграм.

На этот раз гостьей Ольги стала участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая и задала коллеге “коварный“ вопрос.

Ольга Полякова ответила, что не прибегала к кардинальным мерам, но вносила некоторые “коррективы“ во внешность с помощью уколов ботокса и гиалуроновой кислоты.

Прям хирурги-хирурги меня не резали. Но я немного улучшала свою внешность с помощью ботокса и филлеров, - призналась Ольга.

Кроме того, когда речь зашла об экс-супруге Славы пластическом хирурге Эдгаре Каминском, Полякова отметила, что собиралась прибегнуть к его услугам, чтобы изменить форму носа, однако позже обратилась к тем специалистам, которые смогли ей помочь без операции, с помощью ботокса.

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