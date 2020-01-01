Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Бесконечные ноги": Фото Ани Лорак в мини наделало шума в Сети

Комментариев: 0
Певица выставила снимок в коротеньком наряде и призналась, что хочет на море .

"Бесконечные ноги": Фото Лорак в дерзком мини наделало шума в Сети
instagram.com/anilorak

Читай также: Ани Лорак отобрала бизнес у бывшего мужа - СМИ

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, поразила подписчиков стильным look-ом. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в коротеньком черном платье и куртке-косухе, а дополняют образ босоножки на танкетке и темные очки. Судя по всему, фото сделано весной этого года. 

Несмотря на то, что наряд звезды смотрится слегка “не по сезону“ - он выгодно подчеркивает фигуру Лорак, делая ее ноги визуально длиннее.

💃🏼 Хочу на море! - подписала фото Лорак.

"Бесконечные ноги": Фото Лорак в дерзком мини наделало шума в Сети
instagram.com/anilorak

Читай также: Нежное искушение: Пышногрудая Ким Кардашьян подразнила фигурой в мини

Фолловеры прокомментировали фото и наделали комплиментов внешности Лорак. При этом, подписчики уточнили, почему артистка не выставляет свежие снимки:

  • Эти бесконечные ноги 😍😍😍 Я у себя на странице делаю описание матриц звёзд. В том числе и Ани Лорак 🔥🔥🔥
  • Скорооо...😉🌴
  • Надо только верить🤞🏻
  • Какая красивая😍
  • Давайте новые фотографии , а не старые😂
  • Очень стильная фотка и вы💋. Мы за вами так скучаем ❤️
  • Красотка😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак  показала подросшую дочь от турецкого бизнесмена. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, наряды звезд, фигура звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь