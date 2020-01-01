"Бесконечные ноги": Фото Ани Лорак в мини наделало шума в Сети

Певица выставила снимок в коротеньком наряде и призналась, что хочет на море .

"Бесконечные ноги": Фото Лорак в дерзком мини наделало шума в Сети instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, поразила подписчиков стильным look-ом. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует в коротеньком черном платье и куртке-косухе, а дополняют образ босоножки на танкетке и темные очки. Судя по всему, фото сделано весной этого года.

Несмотря на то, что наряд звезды смотрится слегка “не по сезону“ - он выгодно подчеркивает фигуру Лорак, делая ее ноги визуально длиннее.

💃🏼 Хочу на море! - подписала фото Лорак.

"Бесконечные ноги": Фото Лорак в дерзком мини наделало шума в Сети instagram.com/anilorak

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Фолловеры прокомментировали фото и наделали комплиментов внешности Лорак. При этом, подписчики уточнили, почему артистка не выставляет свежие снимки:

Эти бесконечные ноги 😍😍😍 Я у себя на странице делаю описание матриц звёзд. В том числе и Ани Лорак 🔥🔥🔥

Скорооо...😉🌴

Надо только верить🤞🏻

Какая красивая😍

Давайте новые фотографии , а не старые😂

Очень стильная фотка и вы💋. Мы за вами так скучаем ❤️

Красотка😍, - написали в Сети.

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