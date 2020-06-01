Певица записала ролик для tiktok под песню Твоей любимой .

Лорак позировала с дочерью под свою новую песню - нежное видео instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, умилила поклонников новым видео с дочерью. В Инстаграм и Tiktok артистка добавила ролик, в котором появилась вместе с 8-летней Софией - они позируют в похожих черных платьях с открытыми плечами и с почти одинаковыми прическами.

В кадре Лорак нежно обнимает дочь, и девочка лучезарно улыбается. Музыкой к ролику послужил новый трек Лорак "Твоей любимой", который певица презентовала на днях.

Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видео-моментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню с хештегом #твоейлюбимой в Instagram и TikTok! - подписала видео артистка.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала детские фото.

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