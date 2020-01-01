Ани Лорак отобрала бизнес у бывшего мужа - СМИ

Певица лишила экс-супруга доли в своей компании.

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, отобрала у бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу часть бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как пишет СМИ, певица лишила экс-возлюбленного доли в своей компании “Ани Лорак Продакшн“, которая зарегистрирована в РФ. Отмечается, что для этого Лорак сначала пришлось оформить статус индивидуального предпринимателя, а потом переписать компанию на себя. Таким образом, Мурат больше не сможет использовать деньги, которые артистка получает за выступления.

Ани Лорак отобрала бизнес у бывшего мужа Скриншот

Напомним, ранее Лорак показала первое видео для tiktok.

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