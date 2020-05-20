Ани Лорак устроила горячие танцы в откровенном наряде - видео
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Певица Ани Лорак продолжает осваивать популярную соцсеть с короткими актуальными видео Tiktok - и движется в этом пространстве семимильными шагами.
Второй по счету ролик артистки произвел настоящий фурор в Сети. Видео Лорак записала у себя дома в гостиной с камином, над которым висит ее собственный портрет. Звезда зажигательно станцевала в кадре, меняя соблазнительные наряды.
Так, артистка засветилась в облегающем черном наряде, еще в блюзе и коротеньких шортах, под которые надела необычные колготки с рисунком, а также в кроп-топе и джинсовой юбке, подчеркнувших стройную фигуру Лорак.
К танцу звездной мамы присоединилась и ее 8-летняя дочь София, ритмично двигаясь под музыку.
Осваиваю TikTok. 🎬 Полная версия вчерашнего видео для вас.. то, что осталось за кадром (смотреть до конца!) ❤️😂😂😂 А в каких социальных сетях вы проводите больше всего времени? - написала Лорак.
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Поклонники похвалили видео и снова подчеркнули, что Соня становится все больше похожа на маму:
- Сонечка 😂 вся в мамочку ❤️
- 🔥 Очень горячо😍 Ждем новое видео💗
- Вауу😻крутые 💖💖
- Как приятно смотреть на женщину, которая так хорошо выглядит 🤗
- Красавица 😍☀️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак показала стильный образ в облегающем наряде.
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