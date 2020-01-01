Облегающее мини и книга: Лорак в соблазнительном наряде посоветовала, что почитать

Артистка порекомендовала подписчикам книги, которые впечатлили ее в карантин .

Облегающее мини и книга: Лорак в соблазнительном наряде посоветовала литературу instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая не так давно заявила, что планирует вернуться с гастролями в Украину, покорила поклонников удачно подобранным нарядом. В Инстаграм артистка добавила несколько фото, на которых позирует в облегающем коротком платье, подчеркнувшем ее точенную фигуру и стройные ноги.

В руках артистка держит книгу. Таким эффектным снимком Лорак проиллюстрировала пост-рекомендацию, что почитать на досуге, чтобы не только отдохнуть, но и заняться саморазвитием. В ТОП звезды вошли книги по психологии и воспитанию детей:

Время для отдыха. Время для саморазвития. И 📖 книги в этом – лучшие друзья.



Вот некоторые из моих фаворитов:

– “Ваш ребенок может все“ (Пэг Доусон, Ричард Гуар)

– «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни» (Тит Нат Хан)

– «Книга о теле» (Кэмерон Диас, Сандра Барк)

– «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу» (Брендон Берчард)

– «HBR Guide. Эмоциональный интеллект» (Дениэл Гоулман и другие)



А что читаете вы? - написала Лорак.

Облегающее мини и книга: Лорак в соблазнительном наряде посоветовала литературу instagram.com/anilorak

Подписчики Лорак отметили, что на фото у нее отменная фигура и похвалили красоту артистки.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев посоветовал, что почитать в карантин.

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