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"С нетерпением жду": Пополневшая за карантин Лорак анонсировала концерты в Украине

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Певица рассказала о творческих планах на видео, которое опубликовали в Инстаграм .

"С нетерпением жду": Пополневшая за карантин Лорак анонсировала концерты в Украине
instagram.com/anilorak_news_fan

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Певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и выступает в РФ, неожиданно анонсировала концерты в Украине. Выступления, со слов артистки, должны состояться в скором времени. Об этом певица сказала во время онлайн встречи с подписчиками в Инстаграм. Видео появилось на фан-страничке Лорак. В кадре артистка отметила, что обязательно выступит на родине и очень ждет этого момента. Также Лорак сообщила, что недавно записала песню на украинском языке.

В новом альбоме планируется песня на моем родном языке - и это будет красивая, лирическая композиция, - отметила Лорак.

"С нетерпением жду": Пополневшая за карантин Лорак анонсировала концерты в Украине
instagram.com/anilorak_news_fan

К слову, певица немного поправилась за карантин, о чем тоже сообщила своим подписчикам. Отвечая на вопрос об “округлившемся животике“ - Лорак позвала к камере дочку Софию и рассказала, что они обе очень много едят в самоизоляции.

Стоит отметить, что в прошлом, 2019 году, Каролина Куек (настоящее имя Лорак) уже приезжала в Киев, чтобы принять участие в записи новогоднего шоу на одном из украинских каналов, однако сольных концертов артистка не давала в Украине более 6 лет.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как худеет в карантин. 

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Теги: ани лорак, концерты, украинский язык
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Источник: IVONА bigmir)net

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pусский  (аноним)  14.04.2020, 16:39
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