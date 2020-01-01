Артистка показала в Сториз, как интенсивно занимается в спортзале .

Поправилась в карантин?: Лорак показала свежие фото в топике instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая привлекает внимание публики не только творчеством, но и частыми изменениями во внешности, выставила новые фото из спортзала. В Инста-стоиз артистка показала, как делает выпады. Она одета в облегающие лосины и короткий топик. Похоже, Лорак, как и все, кто находится в самоизоляции, немного набрала в весе и теперь тренируется еще более интенсивно, чем раньше.

Поправилась в карантин?: Лорак показала свежие фото в топике instagram.com/anilorak

Поправилась в карантин?: Лорак показала свежие фото в топике instagram.com/anilorak

К слову, карантин Лорак проводит в загородном доме - фото в самоизоляции артистка недавно добавила в Инстаграм, поделившись своими любимыми сериалами, которые можно посмотреть в карантин:

Как вы, мои дорогие? ❤️ Чем занимаетесь на карантине? Решила поделиться с вами своим ТОП-3 любимых сериалов.

1. Карточный домик

2. Форс-мажоры

3. Подпольная империя

А что смотрите вы? 🎬 , - написала артистка.

Поправилась в карантин?: Лорак показала свежие фото в топике instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Лорак показала фото 35-летней давности.

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