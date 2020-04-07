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Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа

Комментариев: 4
Артистка выставила селфи и поздравила подписчиков с Благовещеньем .

Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа
Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, внешность которой постоянно обсуждают в Сети, приписывая ей частые пластические операции на лице и теле, показала, как выглядит без мейкапа. В Инстаграм артистка добавила селфи, на котором позирует в темно-синей футболке со светлым принтом. Волосы Лорак “по-домашнему“ подобраны сзади, а на лице нет никакого макияжа - глаза артистки не подведены и не подкрашены, а губы имеют естественный бледноватый оттенок.

Певица смотрит прямо в камеру, слегка улыбаясь. В описании Лорак поздравила подписчиков с Благовещением. 

☀️ Доброго, хорошего дня! С праздником! 🙏🏻, - написала Лорак. 

Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа
Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа
instagram.com/anilorak

Подписчики отметили, что им понравилось фото артистки без макияжа и что даже без мейкапа глаза Лорак остаются выразительными и яркими. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как занимается в спортзале. 

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Теги: Ани Лорак, без макияжа, Карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (4)
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KINGs    07.04.2020, 16:41
Оценка:  0
KINGs
Умница , красавица . Никому не нужная одинокая девочка из интерната , несмотря на все предательства , по-моему у неё все ОК. Остаётся только радоваться за человека .
русский  (аноним)  07.04.2020, 12:50
Оценка:  0
русский
старая кляча в гриме! проститутка хохляцкая
Orzy    07.04.2020, 12:52
Оценка:  0
Orzy
мокшанец нах!
trgvm1    07.04.2020, 12:35
Оценка:  0
trgvm1
красавица
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