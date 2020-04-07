Артистка выставила селфи и поздравила подписчиков с Благовещеньем .

Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, внешность которой постоянно обсуждают в Сети, приписывая ей частые пластические операции на лице и теле, показала, как выглядит без мейкапа. В Инстаграм артистка добавила селфи, на котором позирует в темно-синей футболке со светлым принтом. Волосы Лорак “по-домашнему“ подобраны сзади, а на лице нет никакого макияжа - глаза артистки не подведены и не подкрашены, а губы имеют естественный бледноватый оттенок.

Певица смотрит прямо в камеру, слегка улыбаясь. В описании Лорак поздравила подписчиков с Благовещением.

☀️ Доброго, хорошего дня! С праздником! 🙏🏻, - написала Лорак.

Совсем другая: Лорак показала домашнее фото без макияжа instagram.com/anilorak

Подписчики отметили, что им понравилось фото артистки без макияжа и что даже без мейкапа глаза Лорак остаются выразительными и яркими.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, как занимается в спортзале.

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