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"Одну губу не дорисовали": Новое фото Лорак вызвало обсуждение в Сети

Комментариев: 3
Поклонники Лорак поспорили, обработано ли фото в редакторах - или снимок сделан "до пластик".

"Одну губу не дорисовали": Новое фото Лорак вызвало обсуждение в Сети
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, часто становится объектом пристального внимания в Сети. Еще бы - 41-летняя артистка отлично выглядит и примеряет весьма откровенные наряды, которые ей очень к лицу. К тому же, не так давно Лорак закрутила роман с саунд-продюсером Егором Глебом, который младше ее на 14 лет. Все это привлекает внимание к артистке - и почти каждое новое фото Лорак проходит этап "экспертной оценки" в Сети.

Так, часть фолловеров, обсуждая свежие фото Лорак, считает, что певица подкорректировала внешность с помощью пластических операций и "уколов красоты", а некоторые думают, что ее снимки попросту обработаны фоторедакторами. 

А вот новый снимок Лорак, который она выставила в Инстаграм, сбил с толку и тех и других. В кадре артистка стоит в белом кроп-топе и просторных белых брюках с букетом цветов и широко улыбается. Волосы Лорак уложены в легкие локоны, а лицо артистки поражает своей "натуральностью" и выглядит очень молодо.

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Пользователи Сети тут же отметили, что Лорак на фото - не узнать. В комментариях выдвинули несколько версий - от "сильного фотошопа", из-за которого "нечетко видно одну губу Лорак" и до самой простой - часть поклонников предположили, что фото давнее и сделано еще до "пластик" артистки.

  • Как хорошо фотошопом поработали! Очень прям здорово !
  • И, спрашивается, ЗАЧЕМ?? Не уродка ведь итак.. детский сад, ей Богу
  • Даже видно, что губу не дорисовали
  • Он ее портит😢зачем фотошопят? 😩😩
  • Это старая фотка: пластики еще нет.
  • Не всех так можно обработать, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак впервые рассказала о разводе с Муратом.

 

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Теги: ани лорак, Фотошоп, пластические операции
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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navigator2    25.10.2019, 13:13
Оценка:  0
navigator2
ка-цапске гаФно нах воно нам?
гость  (аноним)  25.10.2019, 12:39
Оценка:  +1
гость
уебище продажное
гость  (аноним)  25.10.2019, 12:28
Оценка:  +1
гость
Неужели прокацапские журналюги не понимают, что навязывая украинцам ЭТО, обитающее на московии, говно (равно как Лабуда, Галушка), как символы единения с московитскими еб..аными "братьями", адинарод, нашидедываевале, они ускоряют процессы разрыва всех отношений с Ордой?
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