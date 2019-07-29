Артистку снова упрекнули в злоупотреблении "пластикой" и назвали слишком худой.

"Что с лицом?": Новые фото Ани Лорак вызвали обсуждение в Сети instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, в последнее время стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. Новым поводом для комментариев стали перемены во внешности звезды, которые тут же заметили подписчики в соцсетях. Певицу, которая некогда заявляла СМИ, что она - за естественную красоту и никогда не вряд ли станет прибегать к услугам пластических хирургов - заподозрили в увеличении губ и изменении овала лица. Так, свежие фото Лорак, которые она опубликовала в Инстаграм, вызвали новые споры среди ее фолловеров. Некоторые подписчики заметили, что звезде “сложно улыбаться“ - на снимках ее улыбка получается неестественной и вымученной.

Так, под постом фолловеры выразили свое негодование: “Жесть, что с лицом?“, “Что вы сделали с лицом:... Жааааль“, - пишут в комментариях. Кроме того, поклонники Лорак отметили, что она слишком похудела.

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К слову, до этого СМИ публиковали мнения пластических хирургов по поводу предполагаемых операций Ани Лорак. Так, на beauty.ua недавно появился комментарий специалиста Сергея Гришая, который заявил, что не видит во внешности Лорак кардинальных изменений, а более пухлые губы и несколько видоизмененный овал лица - результат инъекций “красоты“ и образа жизни артистки..

Работа очень квалифицированных косметологов очевидна. Слегка изменена форма губ, скул, подбородка. Но это результат инъекционных методик и правильного регулярного ухода за кожей, - прокомментировал хирург.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выступила на фестивале в Баку в прозрачном платье.