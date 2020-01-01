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Вышиванка?: Лорак засветилась в стильном наряде

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Артистка нарядилась в черное платье с красным орнаментом .

Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
instagram.com/anilorak

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Пока украинские звезды вчера, 21 мая, поздравляли подписчиков с Днем вышиванки и демонстрировали эффектные национальные рубашки, певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, также примерила стильный наряд, напоминающий стилизированую сорочку.

В кадре Лорак появилась в своей гостиной на фоне камина. Она одета в черную удлиненную блузу с цветочным орнаментом на рукавах и темные лосины, подчеркнувшие стройные ноги. Образ артистки дополнили открытые туфли на высоком каблуке.

Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
instagram.com/anilorak

Чуть позже Ани Лорак добавила в Инстаграм еще одно фото, на котором появилась уже в наряде совершенно другого стиля. В кадре она позирует в серых брюках-голифе, армейских ботинках и куртке-косухе.

В Инстаграм в раздел Сториз артистка добавила фото в черном  Вот и май месяц! 😤 Когда надену платье? - подписала публикацию певица.

 

Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
Вышиванка?: Лорак показала фигуру в стильном наряде
instagram.com/anilorak

Ранее мы писали, что Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в стильные вышиванки.

 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, вышиванка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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