Как украинские звезды поздравили фанов с Днем вышиванки - Фото и видео
Сегодня, 21 мая, украинцы по всему миру отмечают День вышиванки. В этот день многие украинские знаменитости похвастались образами в национальных нарядах.
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На своих страницах в социальных сетях известные звезды шоу-бизнеса, политики и спортсмены поделились яркими фотографиями в вышиванках. Ivona решила показать, что публиковали в этот день знаменитые люди Украины и как поздравляли своих подписчиков.
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов
- Лилия Ребрик
- Джамала
- Дзидзьо
- Юлия Санина
- ONUKA
- TARABAROVA
- Александр Педан
- Настя Каменских
- Ирина Билык
- Сергей Бабкин
- Екатерина Кухар
- Камалия
- Анита Луценко
- Кристина Соловий
- Вера Кекелия
- Соня Плакидюк
- Александр Пономарев
- Виктория Смеюха
Дорогие мои 😇, поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем ВЫШИВАНКИ!!! ❤️🎊🎉 В этот день особенно важно вспомнить о наших корнях и откуда все мы пришли🤗🤗🤗. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир🌎 увидит, как прекрасна наша Украина🇺🇦 и ее символы!😍#вишиванкаday💛💙💛💙🇺🇦 #вишиванка #україна #люблю #традиції #свято
- Александра Кучеренко
- Звезды “95 квартала“
- Анна Ризатдинова
- Жан Беленюк
- Ольга Сумская
- Елена и Владимир Зеленские
- Лилия Подкопаева
Ранее украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов.
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Полная версия правил
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В РЕГИОНЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ! С ДНЕМ ВЫШИВАНКИ!!!