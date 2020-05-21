Смотрите праздничную подборку украинских знаменитостей в вышиванках!

Как украинские звезды поздравили фанов с Днем вышиванки - Фото и видео instagram.com/kosadcha

Сегодня, 21 мая, украинцы по всему миру отмечают День вышиванки. В этот день многие украинские знаменитости похвастались образами в национальных нарядах.

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На своих страницах в социальных сетях известные звезды шоу-бизнеса, политики и спортсмены поделились яркими фотографиями в вышиванках. Ivona решила показать, что публиковали в этот день знаменитые люди Украины и как поздравляли своих подписчиков.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Лилия Ребрик

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Джамала

Дзидзьо

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Юлия Санина

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

ONUKA

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

TARABAROVA

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Александр Педан

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Настя Каменских

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Ирина Билык

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Сергей Бабкин

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Екатерина Кухар

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Камалия

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Анита Луценко

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Кристина Соловий

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Вера Кекелия

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Соня Плакидюк

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Александр Пономарев

Виктория Смеюха

Александра Кучеренко

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Звезды “95 квартала“

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Анна Ризатдинова

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Жан Беленюк

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Ольга Сумская

Елена и Владимир Зеленские

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Лилия Подкопаева

Украинские звезды в вышиванках Скриншот

Ранее украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов.

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