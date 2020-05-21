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Как украинские звезды поздравили фанов с Днем вышиванки - Фото и видео

Комментариев: 3
Смотрите праздничную подборку украинских знаменитостей в вышиванках!
Как украинские звезды поздравили фанов с Днем вышиванки - Фото и видео
Как украинские звезды поздравили фанов с Днем вышиванки - Фото и видео
instagram.com/kosadcha

Сегодня, 21 мая, украинцы по всему миру отмечают День вышиванки. В этот день многие украинские знаменитости похвастались образами в национальных нарядах.

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На своих страницах в социальных сетях известные звезды шоу-бизнеса, политики и спортсмены поделились яркими фотографиями в вышиванках. Ivona решила показать, что публиковали в этот день знаменитые люди Украины и как поздравляли своих подписчиков.

  • Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Лилия Ребрик

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Джамала

  • Дзидзьо

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Юлия Санина

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • ONUKA

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • TARABAROVA

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Александр Педан

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Настя Каменских

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Ирина Билык

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Сергей Бабкин

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Екатерина Кухар

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Камалия

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Анита Луценко

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Кристина Соловий

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Вера Кекелия

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Соня Плакидюк

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Александр Пономарев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Днем Вишиванки ! #пономарьов #україна

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

  • Виктория Смеюха
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои 😇, поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем ВЫШИВАНКИ!!! ❤️🎊🎉 В этот день особенно важно вспомнить о наших корнях и откуда все мы пришли🤗🤗🤗. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир🌎 увидит, как прекрасна наша Украина🇺🇦 и ее символы!😍#вишиванкаday💛💙💛💙🇺🇦 #вишиванка #україна #люблю #традиції #свято

Допис, поширений ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)

  • Александра Кучеренко

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Звезды “95 квартала“

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Анна Ризатдинова

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Жан Беленюк

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Ольга Сумская 

  • Елена и Владимир Зеленские

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

  • Лилия Подкопаева

Украинские звезды в вышиванках
Украинские звезды в вышиванках
Скриншот

Ранее украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов.

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Теги: День вышиванки, звезды в вышиванках, украинские звезды
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.05.2020, 14:07
Оценка:  0
гость
ЕЩЕ РАЗ, ТРИЖДЫ СЛАВА НАШИМ ЛЮБИМЫМ, ДОРОГИМ ОДЕССИТАМ, КОТОРЫЕ В 2014,
НЕ ДАЛИ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ СОЗДАТЬ У СЕБЯ В РЕГИОНЕ РЕВАНШИСТСКИЙ,
СЕПАРСКИЙ ПЛАЦДАРМ! С ДНЕМ ВЫШИВАНКИ!!!
гость  (аноним)  21.05.2020, 14:04
Оценка:  0
гость
Як добре, що живу в Україні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  21.05.2020, 14:01
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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