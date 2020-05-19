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"Упасть в обморок!": Лорак показала первое видео для tiktok

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Певица сняла ролик у себя дома в карантин .

"Упасть в обморок!": Лорак показала первое видео для tiktok
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак приобщилась к популярному сервису коротких видео Tiktok, который освоили уже почти все знаковые фигуры отечественного шоубиза. Об этом артистка написала в своем Инстаграм, добавив первый ролик.

В кадре артистка появляется у себя дома, демонстрируя стразу несколько нарядов - приталенное короткое черное платье, мини-платье из синего бархата с глубоким декольте и спортивный аутфит с футболкой и джинсами.

Друзья, теперь я есть и в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас! 💥, - подписала публикацию Лорак.

Подписчики Лорак бурно отреагировали на то, звезда теперь будет выкладывать актуальные видео. Многие эмоционально отметили, что “сейчас упадут в обморок от удивления“.

  • Каролинааа💥 Топовая! Классное первое видео,ждём ещё! Удачи вам🔥😍 Взорвите ТикТок!
  • КАРОЛИНААААААААААА Я В ОБМОРОК УПАЛА 🥵😳
  • урааа, мы очень рады тому♥️
  •  ❤Ждем от вас интересных видео 💥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала, чем питается в карантин. 

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Теги: Ани Лорак, TikTok, видео звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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