Популярная теледива показала пышные формы в нежном розовом .

Нежное искушение: Пышногрудая Ким Кардашьян подразнила фигурой в мини instagram.com/kimkardashian

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Популярная кино- и Инстадива Ким Кардашьян подразнила Сеть новым соблазнительным образом. В Инстаграм американская звезда с армянскими корнями опубликовала новый снимок, на котором позирует в откровенном наряде нежно-розового цвета.

В кадре Ким полулежит на кровати, застеленной белым покрывалом, и упирается в нее одной рукой. Другая рука знаменитости покоится на бедрах, обращая внимание на коротенькую облегающую юбку. Также взгляд притягивает пышный бюст Кардашьян, который подчеркивает откровенный вырез на кроп-топе. Образ звезды дополняет аккуратная прическа и оригинальные крупные серьги - с камнями и тканью.

В описании к снимку Ким отметила, что ее аутфит создан из вещей бренда, принадлежащего темнокожей дизайнеру.

Я хотела рассказать вам о бренде, принадлежащем черной. @joliesaudiaa владеет и разрабатывает всю трикотажную одежду @jbdapparel. Я люблю ее вещи, - подписала звезда.

Нежное искушение: Пышногрудая Ким Кардашьян подразнила фигурой в мини instagram.com/kimkardashian

За несколько часов в Сети снимок набрал более 2 млн. лайков.

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