Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж

Комментариев: 0
Артист, который выступает в образе Вурст, засветился в розовом костюме и очках .

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
instagram.com/conchitawurst

Читай также: Победительница “Холостяка 10“ Даша показала, как выглядела до похудения

Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, поразил Сеть ярким образом.

В Инстаграм победитель "Евровидения"-2014 добавил свежее фото, на котором появился в "тотальном розовом". Артист надел для фото ярко-розовую футболку и брюки розово-сиреневого оттенка. Дополнили look широкие очки с розоватым оттенком стекол.

Такой аутфит певец выбрал для акции #StyledayFriday, которая предполагала одежду одного цвета.

Мой монохромный образ, - подписал фото Томас.

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
instagram.com/conchitawurst

Читай также: Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой"

Напомним, что артист часто появляется на сцене в образе Кончиты Вурст, надевая женскую одежду и обувь на каблуках, не сбривая при этом усы и бороду. Нойвирт заявляет, что такой сценический look не имеет отношения к сексуальности, а просто позволяет ему раскрыться как артисту.

Повседневные же образы Томаса - без какого-либо намека на женскую стилистику, а наоборот - с оттенком брутальности.

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
instagram.com/conchitawurst

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж
instagram.com/conchitawurst

 

Ранее мы писали, что 21-летняя спортсменка забросала сеть откровенными фото. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кончита Вурст, наряды звезд, смена имиджа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь