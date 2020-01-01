Артист, который выступает в образе Вурст, засветился в розовом костюме и очках .

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, поразил Сеть ярким образом.

В Инстаграм победитель "Евровидения"-2014 добавил свежее фото, на котором появился в "тотальном розовом". Артист надел для фото ярко-розовую футболку и брюки розово-сиреневого оттенка. Дополнили look широкие очки с розоватым оттенком стекол.

Такой аутфит певец выбрал для акции #StyledayFriday, которая предполагала одежду одного цвета.

Мой монохромный образ, - подписал фото Томас.

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж instagram.com/conchitawurst

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Напомним, что артист часто появляется на сцене в образе Кончиты Вурст, надевая женскую одежду и обувь на каблуках, не сбривая при этом усы и бороду. Нойвирт заявляет, что такой сценический look не имеет отношения к сексуальности, а просто позволяет ему раскрыться как артисту.

Повседневные же образы Томаса - без какого-либо намека на женскую стилистику, а наоборот - с оттенком брутальности.

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж instagram.com/conchitawurst

Неожиданно и ярко: Кончита Вурст снова сменила имидж instagram.com/conchitawurst

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