Победительница "Холостяка 10" Даша показала, как выглядела до похудения
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Победительница романтичного реалити-шоу “Холостяк 10“ Даша Ульянова поделилась с фанами архивным снимком, сделанным до того, как она похудела и значительно преобразилась.
Гимнастка решила показать, как выглядела с лишним весом, чтобы мотивировать своих фолловеров заниматься спортом.
В Инстаграм Даша опубликовала два фото: одно новое, где она демонстрирует стройные формы, а также архивный кадр, на котором она изображена с лишними килограммами.
Посвящается всем девочкам, которые себя не любят, которые стесняются своего изображения в зеркале, которые постоянно начинают с понедельника, которые не довольны своей внешностью и весом. ⠀ Девочки, я с вами, я такая же, а эти две фотографии - тому доказательство. Я тоже себя не любила, не принимала, комплексовала, заедала определённые жизненные неурядицы. Более того, в один момент в моей жизни стало так много спорта, что меня от него уже воротило. ⠀ Банально, но себя важно любить в любом весе. Именно с внутренних установок начинаются внешние изменения. Но! Если вес, действительно, лишний, вредит вашему здоровью и самочувствию, то это уже проблема. А проблеме важно глянуть в лицо и четко осознавать, чего вы хотите и как хотите выглядеть. Ваш образ жизни, питание, гармония с собой отражаются в вашей внешности. Мы, действительно, получаем то тело, которое заслуживаем. И если вы уже решились скинуть тех 5 кг., то не начинайте с понедельника, начните сейчас. ⠀ Напоминаю, что скоро старт моего марафона «Шпагат за 30 дней», где основное направление - здоровый образ жизни, красивая растяжка, гибкость и тело вашей мечты. Поверьте , Дашуха знает о чем говорит ))) #вашадаша
Банально, но себя важно любить в любом весе. Именно с внутренних установок начинаются внешние изменения. Но! Если вес, действительно, лишний, вредит вашему здоровью и самочувствию, то это уже проблема. А проблеме важно глянуть в лицо и четко осознавать, чего вы хотите и как хотите выглядеть. Ваш образ жизни, питание, гармония с собой отражаются в вашей внешности. Мы, действительно, получаем то тело, которое заслуживаем. И если вы уже решились скинуть тех 5 кг., то не начинайте с понедельника, начните сейчас, - написала Даша Ульянова.
Ранее Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре “Холостяка 10“.
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