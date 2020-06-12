Победительница "Холостяка-10" Даша показала, как выглядела до похудения

Девушка призналась, что не любила себя.

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Победительница романтичного реалити-шоу “Холостяк 10“ Даша Ульянова поделилась с фанами архивным снимком, сделанным до того, как она похудела и значительно преобразилась.

Гимнастка решила показать, как выглядела с лишним весом, чтобы мотивировать своих фолловеров заниматься спортом.

В Инстаграм Даша опубликовала два фото: одно новое, где она демонстрирует стройные формы, а также архивный кадр, на котором она изображена с лишними килограммами.

Банально, но себя важно любить в любом весе. Именно с внутренних установок начинаются внешние изменения. Но! Если вес, действительно, лишний, вредит вашему здоровью и самочувствию, то это уже проблема. А проблеме важно глянуть в лицо и четко осознавать, чего вы хотите и как хотите выглядеть. Ваш образ жизни, питание, гармония с собой отражаются в вашей внешности. Мы, действительно, получаем то тело, которое заслуживаем. И если вы уже решились скинуть тех 5 кг., то не начинайте с понедельника, начните сейчас, - написала Даша Ульянова.

Ранее Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре “Холостяка 10“.

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