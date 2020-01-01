Черный пояс по соблазну: 21-летняя спортсменка забросала Сеть откровенными фото

Боец смешанного стиля (MMA) показала фигуру в белье и купальнике.

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

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Оказывается, будоражить Сеть эффектными фото в купальниках и белье могут не только звезды шоубиза и гламурные Инста-дивы, но и известные спортсменки. Еще бы, ведь у кого-кого, а у этих девушек все в порядке с фигурой - так почему бы не показать ее во всей красе?

Похоже, приблизительно так и считает 21-летняя американка - боец смешанного стиля (MMA) и обладательница черного пояса по тхэквондо Валери Лореда.

Своих подписчиков в Инстаграм спортсменка снова побаловала “горяченьким“ - в Сториз девушка выставила кадры своей тренировки, на которых появилась в лосинах и... бюстгальтере. Волосы красотки собраны в неаккуратный хвост.

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

К слову, на днях Валери практически взорвала Сеть яркими кадрами в бикини, которые собрали множество лайков и комплиментов.

Знай себе цену, - подписала кадры Валери.

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

Похоже, 21-летняя звезда спорта скоро станет и звездой Инстаграм, если будет продолжать в том же духе. Потенциал у девушки - огромный, а кадры в купальниках - всегда получаются отменные.

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

Черный пояс по соблазну: Спортсменка забросала Сеть откровенными фото instagram.com/valerieloureda

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К слову, любовь Лоредо к откровенным фото не всегда находит понимание коллег по цеху. Так, в конце мая 2020 девушка нарвалась на критику еще одного бойца ММА Мэйси Чиассон, которая обвинила Валери в “потакании“ тем, кто воспринимает женщин как объект мужского желания.

Вы хотите, чтобы именно это было нашим посланием не только будущим лидерам Америки, но и отвратительным мужланам-женоненавистникам? Мы, девушки-бойцы, здесь, чтобы драться? Или радовать мужиков стриптизом? - написала в соцсетях Чиассон.

Напомним, что Валери Лореда начала выступать по правилам MMA в 2018 году и одержала победу в двух поединках.

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