Томас Нойвирт показал свежие фото, на которых предстал в образе брутального красавца .

Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой" instagram.com/conchitawurst

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Австрийский поп-исполнитель Томас Нойвирт, который прославился на весь мир благодаря сценическому образу “женщины с бородой“ Кончиты Вурст, кардинально сменил имидж.

На свежих фото в Инстаграм артист предстал подкачанным красавцем с удлиненными волосами и привычной уже бородой, но без малейшего намека на женскую стилистику. Напротив, Томас выглядит довольно брутально и излучает мужественность. Певец добавил фото из свежих фотосессий, на нескольких он позирует в тренде карантина - защитной маске.

Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой" instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой" instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой" instagram.com/conchitawurst

К слову. при желании Томас легко превращается в Кончиту Вурст, просто надев парик и подкрасив ресницы, что также видно на фото:

Кончита Вурст кардинально сменила имидж: Как теперь выглядит "женщина с бородой" instagram.com/conchitawurst

Напомним, что в 2014 Томас Нойвирт в образе своего альтер-эго Кончиты Вурст выиграл песенный конкурс “Евровидение“, став настоящей сенсацией. Закономерно, что мужчину в женской одежде, на каблуках и с накладными ресницами многие считали трансвиститом или трнасгендером, однако Томас опровергал такие предположения. Эпатажный артист не единожды делал заявления для СМИ, что носит платья просто потому, что это приносит ему удовольствие, без малейшего намека на сексуальность.

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