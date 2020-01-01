Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией
Популярная украинская актриса, звезда сериала “Папик“ и участница “Голосу країни-10“ Дарья Петрожицкая порадовала поклонников свежими снимками в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость похвасталась результатами новой фотосессии. 29-летняя артистка запостила яркие кадры, где она предстала в стильном наряде. Дарья позировала на берегу реки в брючном костюме бирюзового цвета, желтом топе и серых туфлях.
В описании к подборке фото Петрожицкая поделилась мыслями одного из своих любимых писателей - Вольтера. Кроме того, звезда отметила, что ранее участвовала в модном марафоне, где нужно было 21 день ходить только в платье. И вот спустя три недели она впервые одела брюки.
“Вольтер видел в элегантности (изяществе) сочетание точности и приятности и противопоставлял это понятие грации, которую приписывал исключительно одушевлённым предметам. Чувствую себя #eleganza благодаря костюму от @stlkatin и туфлям от @irina_shoes_lux. Мои @_21_days_in_dress закончились и я честно все 21 день была в платье, даже когда это было холодно и не удобно“, - написала актриса.
Поклонники звезды “Папика“ принялись активно комментировать новый образ артистки:
- Невероятно красивая !!!
- Просто богиня🔥🔥🔥🔥💫💫💫💫
- Фантастична❤️❤️
- Красотка
- Вы как всегда на высоте 🔥🔥🔥очень красивые 😍 😍 😍 фотосессия супер 👍 👍 👍
Напомним, ранее Дарья Петрожицкая призналась, какие парни ей нравятся.
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