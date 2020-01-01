Актриса продемонстрировала модный лук.

Популярная украинская актриса, звезда сериала “Папик“ и участница “Голосу країни-10“ Дарья Петрожицкая порадовала поклонников свежими снимками в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость похвасталась результатами новой фотосессии. 29-летняя артистка запостила яркие кадры, где она предстала в стильном наряде. Дарья позировала на берегу реки в брючном костюме бирюзового цвета, желтом топе и серых туфлях.

В описании к подборке фото Петрожицкая поделилась мыслями одного из своих любимых писателей - Вольтера. Кроме того, звезда отметила, что ранее участвовала в модном марафоне, где нужно было 21 день ходить только в платье. И вот спустя три недели она впервые одела брюки.

“Вольтер видел в элегантности (изяществе) сочетание точности и приятности и противопоставлял это понятие грации, которую приписывал исключительно одушевлённым предметам. Чувствую себя #eleganza благодаря костюму от @stlkatin и туфлям от @irina_shoes_lux. Мои @_21_days_in_dress закончились и я честно все 21 день была в платье, даже когда это было холодно и не удобно“, - написала актриса.

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией Скриншот

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией Скриншот

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией Скриншот

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией Скриншот

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая похвасталась стильной фотосесией Скриншот

Поклонники звезды “Папика“ принялись активно комментировать новый образ артистки:

Невероятно красивая !!!

Просто богиня🔥🔥🔥🔥💫💫💫💫

Фантастична❤️❤️

Красотка

Вы как всегда на высоте 🔥🔥🔥очень красивые 😍 😍 😍 фотосессия супер 👍 👍 👍

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая призналась, какие парни ей нравятся.

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