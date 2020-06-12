Оля Полякова засветила фигуру в бикини

Певица опубликовала фото из Одессы.

Читай также: Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом

Оля Полякова присоединилась к флешмобу #МандруйУкраїною и рассказала о своем любимом месте отдыха в Украине. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, сделанное в Одессе, на котором запечатлена в белом купальнике во время прогулки на яхте.

Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря. Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла…- написала в посте Оля.

Она также попросила подписчиков делиться интересными, живописными местами Украины, публикуя хэштег #МандруйУкраїною.

Напомним, что недавно Оля Полякова подчеркнула фигуру откровенным нарядом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​