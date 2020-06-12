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Оля Полякова засветила фигуру в бикини

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Певица опубликовала фото из Одессы.
Оля Полякова засветила фигуру в бикини
Оля Полякова засветила фигуру в бикини
instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова присоединилась к флешмобу #МандруйУкраїною и рассказала о своем любимом месте отдыха в Украине. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, сделанное в Одессе, на котором запечатлена в белом купальнике во время прогулки на яхте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать! Это может быть текст, фото или видео - главное откройте Украину, которую вы любите для всех! Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря. ⠀ Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря. Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла…- написала в посте Оля.

Она также попросила подписчиков делиться интересными, живописными местами Украины, публикуя хэштег #МандруйУкраїною.

Напомним, что недавно Оля Полякова подчеркнула фигуру откровенным нарядом.

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Теги: Оля Полякова, певица, фигура звезд
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