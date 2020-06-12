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Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом

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Ведущий "Мир наизнанку" присоединился к флешмобу #МандруйУкраїною.
Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом
Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом
Пресс-служба

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Телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал серию фото со своей женой Александрой Кучеренко, сделанных на курорте Дениши в Житомирской области.

В новом посте в Инстаграм звезда программы “Мир наизнанку“ рассказал, куда можно поехать в Украине этим летом.

Лето в разгаре. Границы большинства стран пока закрыты. А значит прямо сейчас лучшее время, чтобы путешествовать дома. Сегодня запускается классный и очень правильный флешмоб. Идея в том, что мы сами для себя создаем проверенный путеводитель по Украине, в котором только актуальная информация, реальные фото, честные отзывы и настоящие впечатления. Выкладываем в социальные сети фото своих самых любимых мест Украины – тех, которые смело рекомендовали бы друзьям. Рассказываем, на что обратить внимание, как добраться, где остановиться. И обязательно ставим хештег #МандруйУкраїною, - написал Комаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето в разгаре. Границы большинства стран пока закрыты. А значит прямо сейчас лучшее время, чтобы путешествовать дома. Сегодня запускается классный и очень правильный флешмоб. Идея в том, что мы сами для себя создаем проверенный путеводитель по Украине, в котором только актуальная информация, реальные фото, честные отзывы и настоящие впечатления. Выкладываем в социальные сети фото своих самых любимых мест Украины – тех, которые смело рекомендовали бы друзьям. Рассказываем, на что обратить внимание, как добраться, где остановиться. И обязательно ставим хештег #МандруйУкраїною Собственно, с его помощью каждый сможет найти для себя идеальное место. Принимаю эстафету от Министра Культуры Украины @o.tkachenko.ua и присоединяюсь к проекту🙂 Сегодня публикую фото двух замечательных мест, в которые киевляне и гости столицы могут съездить «одним днем» хоть завтра. А жителям Житомира вообще повезло – красота совсем рядом. Остановка №1 - Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Если выехать пораньше, можно найти спокойное место с фантастическим видом. Искупаться. Остановиться в палаточном городке. Остановка №2 - Дениши в Житомирской области, украинская скалолазная Мекка. На лето - отличная альтернатива скалодромам в помещениях. Главное, если вы не еще не профи в этом деле, занимайтесь под контролем тренера. Но подойдут Дениши не только скалолазам. Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке. Присоединяйтесь! Публикуйте свои фото с хештегом #МандруйУкраїною Давайте обмениваться опытом, делиться самыми интересными местами и советовать друг другу, где отдохнуть этим летом. Не откладывайте жизнь и путешествия на потом. Уже завтра солнечные выходные и отличный повод отправляться за новыми эмоциями. С соблюдением карантинных мер безопасности🏕

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Ранее к этому флешмобу присоединилась и Настя Каменских.

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Теги: Дмитрий Комаров, туризм, куда поехать в Украине
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