Дмитрий Комаров рассказал, куда можно поехать в Украине летом

Ведущий "Мир наизнанку" присоединился к флешмобу #МандруйУкраїною.

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Телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал серию фото со своей женой Александрой Кучеренко, сделанных на курорте Дениши в Житомирской области.

В новом посте в Инстаграм звезда программы “Мир наизнанку“ рассказал, куда можно поехать в Украине этим летом.

Лето в разгаре. Границы большинства стран пока закрыты. А значит прямо сейчас лучшее время, чтобы путешествовать дома. Сегодня запускается классный и очень правильный флешмоб. Идея в том, что мы сами для себя создаем проверенный путеводитель по Украине, в котором только актуальная информация, реальные фото, честные отзывы и настоящие впечатления. Выкладываем в социальные сети фото своих самых любимых мест Украины – тех, которые смело рекомендовали бы друзьям. Рассказываем, на что обратить внимание, как добраться, где остановиться. И обязательно ставим хештег #МандруйУкраїною, - написал Комаров.

Ранее к этому флешмобу присоединилась и Настя Каменских.

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