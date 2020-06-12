Настя Каменских очаровала платьем в бельевом стиле: фото

Певица рассказала фанам о путешествиях.

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Певица Настя Каменских, которая недавно засветила подкачанные ягодицы, продемонстрировала поклонникам нежный ауфит. В своем Instagram NK разместила фото, где позирует в платье-ночнушке на тонких бретельках и кружевной накидке. Свой образ девушка дополнила необычным ремнем и комплектом массивных украшений.

В посте Настя рассказала, что любит путешествовать по Украине. Своих фолловеров она попросила поделиться фотографиями из поездок, таким образом, мотивируя других украинцев узнавать новые места своей страны.

Наша Україна така дивовижно красива! Давайте відкривати її разом! Я об’їздила всю країну і закохалась в кожен її куточок. Публікуйте в соцмережах фото та видео з ваших улюблених місць в Україні з хештегом #МандруйУкраїною і надихайте інших подорожувати та пізнавати нові місця, - написала Каменских.

А недавно Настя Каменских показала фигуру в эффектном бикини.

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