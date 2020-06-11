"Такие счастливые": Каменских вспомнила морской отдых в Потапом - видео

Звезда показала в ярком ролике, как они с мужем отдыхали в Мексике .

"Яркие воспоминания": Каменских показала морской отдых на видео instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских продолжает публиковать яркие кадры из семейного архива с мужем продюсером, рэпером Алексеем Потапенко (Потапом). Так, недавно звезда выпустила клип на песню “Воспоминания“, в котором показала умилительные сцены из их общих путешествий. Теперь Настя решила отдать должное поездке в Мексику - и посвятила целое видео их с Потапом морскому отдыху.

Ролик появился в Инстаграм звезды.

В кадре очаровательная Каменских появляется в непривычном амплуа - туристки и пляжницы. Она позирует в разнообразных бикини и буквально очаровывает счастливыми сценами с Потапом.

Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! 😘 На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! 😍 ⠀ Обязательно посмотрите! - написала Каменских.

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