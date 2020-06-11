Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Такие счастливые": Каменских вспомнила морской отдых в Потапом - видео

Комментариев: 0
Звезда показала в ярком ролике, как они с мужем отдыхали в Мексике .

"Яркие воспоминания": Каменских показала морской отдых на видео
instagram.com/kamenskux

Читай также: Эффектный кадр: Деми Роуз показала, как на ней сидит мини-бикини

Популярная певица Настя Каменских продолжает публиковать яркие кадры из семейного архива с мужем продюсером, рэпером Алексеем Потапенко (Потапом). Так, недавно звезда выпустила клип на песню “Воспоминания“, в котором показала умилительные сцены из их общих путешествий. Теперь Настя решила отдать должное поездке в Мексику - и посвятила целое видео их с Потапом морскому отдыху.

Ролик появился в Инстаграм звезды.

В кадре очаровательная Каменских появляется в непривычном амплуа - туристки и пляжницы. Она позирует в разнообразных бикини и буквально очаровывает счастливыми сценами с Потапом.

Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! 😘 На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! 😍 ⠀ Обязательно посмотрите! - написала Каменских. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала яркие кадры со Дня рождения. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Мексика, отдых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь