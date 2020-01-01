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"Упругие булочки": Каменских засветила подкачанные ягодицы

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Звезда соблазнительно позировала в спортивном наряде своего бренда .

"Упругие булочки": Каменских засветила подкачанные ягодицы
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских - настоящий мотиватор для всех, кто решил заняться своей фигурой. Звезда, у которой несколько лет назад были проблемы с лишним весом, что называется, сама себя сделала - и привела тело в идеальную форму. Как известно, Каменских придерживается строгого режима питания и постоянно тренируется.

В Инстаграм Настя продемонстрировала результаты своих занятий, показав упругие ягодицы в коротеньких шортиках своего бренда. Кроме того, артистка поделилась самыми действенными занятиями для “попы, как у Ким“.

Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким! - написала Каменских. -

🌰 Присед с широким разведением ног
Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра

📋Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу.
Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь.
На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы.

🌰 Ягодичный мостик
Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка!

📋Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подьеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол.

🌰 Отведение ног назад с упором на пол

📋Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы
Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой

❕Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15

Когда вы поймете технику и прочувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес.

А скоро я поделюсь лучшими лёгкими упражнениями на все тело! Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые! 😘

"Упругие булочки": Каменских засветила подкачанные ягодицы
instagram.com/kamenskux

В Сети бурно отреагировали на фото звезды, наделав комплиментов ее “упругим булочкам“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала идеальное тело после карантина. 

 

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Теги: Настя Каменских, тренировки, ягодицы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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