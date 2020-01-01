Певица показала кадры из гримерки, на которых появилась в двух соблазнительных платьях .

В дерзком мини: Полякова подчеркнула фигуру откровенным нарядом Пресс-служба

Читай также: “Эти эфиры спасли меня саму“: Оля Полякова об успехе “ПоляВидения“ и запуске второго сезона шоу

Популярная украинская исполнительница, судья и тренер нескольких телепроектов, а теперь еще и топовый Инста-блогер Оля Полякова, показала фигуру после карантина.

В Инста-сториз “королева ночи“ добавила несколько кадров из гримерки, в которой готовилась ко съемкам.

Оля заселфилась в вычурном золотисто-бордовом платье с открытыми плечами и высоким разрезом на бедре. Второй наряд Поляковой, на первый взгляд поскромнее, - это коротенькое платье с цветочным принтом, но он так умело подчеркнул точеную фигурку звезды, что ничуть не проигрывает первому.

Оля не указала, в каких именно съемках сейчас участвует. Возможно, такие платья звезда выбрала для популярного авторского проекта “ПоляВидение“, которое вскоре выйдет в совершенно новом формате:

“ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звёзд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами всё это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами всё увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне «ПоляВидения», - поделилась певица.

В дерзком мини: Полякова подчеркнула фигуру откровенным нарядом Скриншот

В дерзком мини: Полякова подчеркнула фигуру откровенным нарядом Скриншот

Ранее мы писали, что Полякова призналась, делала ли пластические операции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.