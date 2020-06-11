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Леся Никитюк в мини-шортах повеселила Сеть танцами у холодильника

Комментариев: 1
Ведущая сняла забавное видео о диете.
Леся Никитюк в мини-шортах повеселила Сеть танцами у холодильника
Леся Никитюк в мини-шортах повеселила Сеть танцами у холодильника
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками шуточными публикациями. Звезда сняла видео на тему питания.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала короткий ролик, где она в белой футболке и коротких джинсовых шортах соблазнительно танцует возле холодильника под трек “Kings&Queens“ американской певицы Ava Max. В конце видео Леся быстро ест еду из холодильника перед началом периода голодания.

“#інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут🙈“, - подписала Никитюк.

Пользователи Сети принялись активно комментировать смешной пост известной ведущей:

  • Мала ты крута😂😂😂🔥🔥🔥
  • Як я Вас розумію! 😂😂😂😂
  • Лучшая😂😍
  • То чувство когда ночью хочется по #жрать🤣😂
  • Нууу пачті твєркнула😂
  • Леся, ну ты лучше холодильника
  • Коротко о женщинах 😁
  • 😂То точно, люблю тебе Леся❤️❤️❤️❤️❤️😂👍

Напомним, ранее Леся Никитюк напугала фанов падением со ступенек.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
autsaider_gigimo    12.06.2020, 10:48
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Эта лошадь с 43м размером ноги уже всех достала!
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