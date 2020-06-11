Леся Никитюк в мини-шортах повеселила Сеть танцами у холодильника

Ведущая сняла забавное видео о диете.

Одна из самых популярных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками шуточными публикациями. Звезда сняла видео на тему питания.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала короткий ролик, где она в белой футболке и коротких джинсовых шортах соблазнительно танцует возле холодильника под трек “Kings&Queens“ американской певицы Ava Max. В конце видео Леся быстро ест еду из холодильника перед началом периода голодания.

“#інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут🙈“, - подписала Никитюк.

Пользователи Сети принялись активно комментировать смешной пост известной ведущей:

Мала ты крута😂😂😂🔥🔥🔥

Як я Вас розумію! 😂😂😂😂

Лучшая😂😍

То чувство когда ночью хочется по #жрать🤣😂

Нууу пачті твєркнула😂

Леся, ну ты лучше холодильника

Коротко о женщинах 😁

😂То точно, люблю тебе Леся❤️❤️❤️❤️❤️😂👍

Напомним, ранее Леся Никитюк напугала фанов падением со ступенек.

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