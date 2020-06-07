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Леся Никитюк напугала фанов падением со ступенек - фото

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Ведущая вышла из ситуации с юмором.
Леся Никитюк напугала фанов падением со ступенек
Леся Никитюк напугала фанов падением со ступенек
instagram.com/lesia_nikituk

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Ведущая Леся Никитюк взволновала своих подписчиков новыми фото. Телезвезда разместила в Инстаграм снимки, на которых она запечатлена во время падения со ступенек. Но из этой ситуации Леся, как всегда, вышла с юмором.

Звезда упала. Загадывайте желание, - подписала фотографии Никитюк.

На Лесе короткое голубое платье, которое подчеркнуло длину ног ведущей. Образ она дополнила черными аксессуарами в виде очков, сумки и туфлей на низком каблуке.

  • “Вы супер! Главное ко всему подходить с юмором!“
  • “Неймовірна Леся Нікітюк“
  • “Приколистка“, - пишут в комментариях фолловеры звезды.

Ранее Леся Никитюк раскритиковала Фреймут из-за негативных высказываний о Притуле.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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