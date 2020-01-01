Ведущая поделилась яркими кадрами.

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями и забавными подписями к ним.

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Так, на этот раз знаменитость опубликовала два снимка, где она в белой куртке с бахромой, коротком топе и шортах бежевого цвета позирует на фоне голубого неба и цветущего желтого поля.

“Журнал “СельхозмоПолитен“ 2020. Травневий випуск🤣“, - с юмором подписала кадры Никитюк.

Леся Никитюк в обтягивающем наряде устроила фотосессию в цветущем поле Скриншот

Леся Никитюк в обтягивающем наряде устроила фотосессию в цветущем поле Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию ведущей:

Хіт цього літа“Фото в ріпаку“ 😂

Красуня😻💣😇

Леся, фото класс🔥

Леся Іванівна!які ви гарні !!!Знаете є кіндер ?так на вашому фоні він більше не сюрприз 🤣🤣🤣🤣

Кошечка😻

І полетіла орлиця!

Персик🤩

Шикарное тело🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️😍😍😍😍

Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.

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