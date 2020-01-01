Леся Никитюк в обтягивающем наряде устроила фотосессию в цветущем поле
Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями и забавными подписями к ним.
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Так, на этот раз знаменитость опубликовала два снимка, где она в белой куртке с бахромой, коротком топе и шортах бежевого цвета позирует на фоне голубого неба и цветущего желтого поля.
“Журнал “СельхозмоПолитен“ 2020. Травневий випуск🤣“, - с юмором подписала кадры Никитюк.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию ведущей:
- Хіт цього літа“Фото в ріпаку“ 😂
- Красуня😻💣😇
- Леся, фото класс🔥
- Леся Іванівна!які ви гарні !!!Знаете є кіндер ?так на вашому фоні він більше не сюрприз 🤣🤣🤣🤣
- Кошечка😻
- І полетіла орлиця!
- Персик🤩
- Шикарное тело🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️😍😍😍😍
Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.
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