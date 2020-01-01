"Опять падаешь?": Никитюк в неожиданном образе засветила длинные ноги

Телеведущая очаровала поклонников фигурой и удивила неожиданным ракурсом .

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно напугала фанатов падением со ступенек, снова “отожгла“. В Инстаграм знаменитость добавила несколько новых снимков, которые одновременно и очаровали, и удивили публику. В кадре Леся появилась в коротеньком летнем сарафане, позируя на фоне ярких киевских граффити. Образ дополнили шлепанцы на танкетке и ярко-розовая сумочка.

Наряд и ракурс подчеркнули длинные стройные ноги телеведущей, которые, конечно же, оказались в центре всеобщего внимания. Кроме того, Леся, по доброй традиции, добавила публикации юмора. На втором снимке она сделала вид, что падает или сползает по стенке. В описании к фото, звезда призналась, что после карантина ей сложно приступить к обычному режиму работы и спросила фолловеров об их профессиях.

Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где?

Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже😁 сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка @lemarshrutka_official никак не могу войти в рабочий режим после карантина...

Пишите👇🏻👇🏻👇🏻 - написала Леся Никитюк.

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе instagram.com/lesia_nikituk

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры прокомментировали пост, перечислив свои профессии, а также отметили, что в последнее время телеведущая любит фото “падений“.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, какую внешность хотела бы “сделать“.

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