Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Опять падаешь?": Никитюк в неожиданном образе засветила длинные ноги

Комментариев: 0
Телеведущая очаровала поклонников фигурой и удивила неожиданным ракурсом .

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: “Красивые дети и божественные ноги“: Никитюк очаровала Сеть новыми фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно напугала фанатов падением со ступенек, снова “отожгла“. В Инстаграм знаменитость добавила несколько новых снимков, которые одновременно и очаровали, и удивили публику. В кадре Леся появилась в коротеньком летнем сарафане, позируя на фоне ярких киевских граффити. Образ дополнили шлепанцы на танкетке и  ярко-розовая сумочка. 

Наряд и ракурс подчеркнули длинные стройные ноги телеведущей, которые, конечно же, оказались в центре всеобщего внимания. Кроме того, Леся, по доброй традиции, добавила публикации юмора. На втором снимке она сделала вид, что падает или сползает по стенке. В описании к фото, звезда призналась, что после карантина ей сложно приступить к обычному режиму работы и спросила фолловеров об их профессиях.

Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где?
Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже😁 сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка @lemarshrutka_official никак не могу войти в рабочий режим после карантина...
Пишите👇🏻👇🏻👇🏻 - написала Леся Никитюк.

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе
instagram.com/lesia_nikituk

"Опять падаешь?": Никитюк засветила длинные ноги в неожиданном образе
instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры прокомментировали пост, перечислив свои профессии, а также отметили, что в последнее время телеведущая любит фото “падений“.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, какую внешность хотела бы “сделать“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, фигура звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь