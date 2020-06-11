Юрий Горбунов показал свежее фото со съемок сериала - и поразил подписчиков .

"Что у Тины с лицом?": Горбунов озадачил Сеть новым фото с Кароль instagram.com/tina_karol

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Украинский продюсер, актер, телеведущий Юрий Горбунов озадачил подписчиков новым фото с певицей Тиной Кароль. В Инстаграм он добавил кадр со съемок продолжения популярного комедийного телесериала “Великі Вуйки“, в котором среди актерского состава появится очаровательная Тина.

В кадре Кароль позирует, стоя рядом с Горбуновым. Она одета в коротенькое облегающее платье с бахромой и разноцветным принтом. Образ певицы дополняет ее “фирменная“ красная помада.

Гуцули завжди разом!!Чекайте на другий сезон серіалу «Великі Вуйки» і зустрічайте улюблену Тіну Кароль в одній з ролей! Це буде круто!! #комедійнийсеріал #великівуйки #гуцули #гуморукраїнською, - написал Горбунов.

"Что у Тины с лицом?": Горбунов озадачил Сеть новым фото с Кароль instagram.com/gorbunovyuriy

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Однако кадр выглядит не совсем удачно, поскольку глаза Кароль несколько скошены, а на лицо и руки падает неровная тень. Это сразу же подметили подписчики Юрия - и написали разгромные комментарии:

Шо с лицом у женщины?😂😂😂

Тіна наче трохи випила...

Її там ще не вистачало😢. Жах якийсь

Тина пупсик такой 🥰 !!

Тины выпивает?

Лицо прям как у меня на всех фотографиях😂

Что у Тани с руками? - забеспокоились в Сети.

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