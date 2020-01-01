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Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой

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Певица похвасталась эффектным кадром.
Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой
Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, известная певица, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни-10“ Тина Кароль продолжает делиться с поклонниками кадрами из эффектных и пикантных фотосессий. 

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Так, на этот раз на странице артистки в Инстаграм появился коллаж из двух снимков, где она запечатлена в белом брючном костюме. Тина надела пиджак на голое тело. Кроме того, певица позировала босиком. На фото знаменитость демонстрирует растяжку, подняв одну ногу вверх.

Публикацию Кароль оставила без подписи, лишь добавила несколько хэштегов и указала автора снимков - фотографа Анну Гончарову.

Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой
Тина Кароль в костюме на голое тело поразила растяжкой
Скриншот

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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