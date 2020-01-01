"Взгляд кошки": Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди

Певица поделилась новым снимком в соцсети.

Народная артистка Украины, певица, ведущаяи тренер шоу “Голос країни-10“ Тина Кароль обожает делиться с поклонниками кадрами из пикантных фотосессий.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появился снимок, где она запечатлена в боди черного цвета. 35-летняя исполнительница сидит на полу и загадочно смотрит в сторону. В описании к публикации Тина указала автора фото - Анну Гончарову.

Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди Скриншот

Пользователи Сети засыпали Кароль комплиментами в комментариях к посту:

Взгляд кошки

Шикарная женщин с большой буквы 😻 сквозь года становится еще прекраснее

Потому что нельзя быть на свете красивой такой😍

Богиня

Женщина, вы сводите меня с ума😍💔

Тушите пожар! Ухх...❤️🔥🔥🔥

невероятна, милая секси-герл!!! столько красок в тебе и все как фейерверк!!!

Господи седьмое чудо света ❤️😻😻😻😻

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

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