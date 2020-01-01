"Взгляд кошки": Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
Народная артистка Украины, певица, ведущаяи тренер шоу “Голос країни-10“ Тина Кароль обожает делиться с поклонниками кадрами из пикантных фотосессий.
Читай также: Тина Кароль в обтягивающем наряде показала пикантную тренировку – видео
Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появился снимок, где она запечатлена в боди черного цвета. 35-летняя исполнительница сидит на полу и загадочно смотрит в сторону. В описании к публикации Тина указала автора фото - Анну Гончарову.
Пользователи Сети засыпали Кароль комплиментами в комментариях к посту:
- Взгляд кошки
- Шикарная женщин с большой буквы 😻 сквозь года становится еще прекраснее
- Потому что нельзя быть на свете красивой такой😍
- Богиня
- Женщина, вы сводите меня с ума😍💔
- Тушите пожар! Ухх...❤️🔥🔥🔥
- невероятна, милая секси-герл!!! столько красок в тебе и все как фейерверк!!!
- Господи седьмое чудо света ❤️😻😻😻😻
Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил