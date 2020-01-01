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"Взгляд кошки": Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди

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Певица поделилась новым снимком в соцсети.
"Взгляд кошки": Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
"Взгляд кошки": Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, певица, ведущаяи тренер шоу “Голос країни-10“ Тина Кароль обожает делиться с поклонниками кадрами из пикантных фотосессий. 

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появился снимок, где она запечатлена в боди черного цвета. 35-летняя исполнительница сидит на полу и загадочно смотрит в сторону. В описании к публикации Тина указала автора фото - Анну Гончарову.

Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди
Скриншот

Пользователи Сети засыпали Кароль комплиментами в комментариях к посту:

  • Взгляд кошки
  • Шикарная женщин с большой буквы 😻 сквозь года становится еще прекраснее
  • Потому что нельзя быть на свете красивой такой😍
  • Богиня
  • Женщина, вы сводите меня с ума😍💔
  • Тушите пожар! Ухх...❤️🔥🔥🔥
  • невероятна, милая секси-герл!!! столько красок в тебе и все как фейерверк!!!
  • Господи седьмое чудо света ❤️😻😻😻😻

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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