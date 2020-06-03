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Тина Кароль в обтягивающем наряде показала пикантную тренировку – видео

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Певица продемонстрировала стойку на руках.
Тина Кароль в обтягивающем наряде показала пикантную тренировку – видео
Тина Кароль в обтягивающем наряде показала пикантную тренировку – видео
instagram.com/_fantina

Известная украинская певица ведущая “Танцев со звездами“ и тренер-победитель “Голосу країни-10“ Тина Кароль поделилась пикантной тренировкой. 

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Ролик появился на фан-странице звезды в Instagram. В видео можно увидеть, как артистка стоит на руках и как будто “ходит“ по стене. Занималась звезда в облегающем комбинезоне лилового цвета, демонстрируя подтянутые ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💪 #ТинаКароль #TinaKarol

Допис, поширений Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

 

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona)bigmir.net

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