Тина Кароль в обтягивающем наряде показала пикантную тренировку – видео

Певица продемонстрировала стойку на руках.

Известная украинская певица ведущая “Танцев со звездами“ и тренер-победитель “Голосу країни-10“ Тина Кароль поделилась пикантной тренировкой.

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Ролик появился на фан-странице звезды в Instagram. В видео можно увидеть, как артистка стоит на руках и как будто “ходит“ по стене. Занималась звезда в облегающем комбинезоне лилового цвета, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.

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