Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу

Комментариев: 1
Певица проводит карантин на природе.
Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу
Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу
instagram.com/tina_karol

Читай также: Деми Мур удивила Сеть архивным снимком

Украинская певица Тина Кароль и ее сын Вениамин во время карантина отправились в путешествие в Карпаты. В Инста-сторис артистка разместила несколько видео и фото с прогулки.

Тина Кароль и Вениамин преодолели километры по горной и лесной местности. В социальной сети певица делилась с подписчиками кадрами пейзажей, которые встречались на ее пути. Она также пригласила всех в Карпаты, чтобы насладиться красотой украинской природы.

Звездная мама и ее сын были одеты в шапки и теплые вещи.

Я увлечена. Мы ощущаем ежедневно прилив эмоций и радости, - призналась Кароль.

А накануне Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Тина Кароль, певица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
бе ме  (аноним)  24.05.2020, 15:32
Оценка:  0
бе ме
обосцать бендеру жudoвку!! И всех остальных пudоров слуг америки !! голосуем за життя !!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь