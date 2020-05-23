Певица проводит карантин на природе.

Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль и ее сын Вениамин во время карантина отправились в путешествие в Карпаты. В Инста-сторис артистка разместила несколько видео и фото с прогулки.



Тина Кароль и Вениамин преодолели километры по горной и лесной местности. В социальной сети певица делилась с подписчиками кадрами пейзажей, которые встречались на ее пути. Она также пригласила всех в Карпаты, чтобы насладиться красотой украинской природы.

Звездная мама и ее сын были одеты в шапки и теплые вещи.

Я увлечена. Мы ощущаем ежедневно прилив эмоций и радости, - призналась Кароль.

А накануне Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья.

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