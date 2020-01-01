Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья
Певица разместила пикантные кадры в Инстаграм.
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Тина Кароль продолжает будоражить фантазию поклонников яркими и откровенными фотосессиями. На этот раз певица опубликовала в сети фотографии на которых предстала в расстегнутой рубашке на голое тело.
Результаты пикантного фотосета артистки появились на ее странице в Инстаграм. На черно-белых кадрах Тина Кароль прикрыла рубашкой обнаженную грудь, а другое пикантное место - рукой.
Горячий образ артистки дополнили макияж с акцентом на губы и кудри.
Поклонники певицы оставили восторженные комментариями под фото.
- “Красивая безумно“
- “Просто огонь“
- “Невероятная женщина“, - пишут фолловеры Кароль.
Ранее поклонники заподозрили Тину Кароль в беременности.
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