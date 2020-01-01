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Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья

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Певица разместила пикантные кадры в Инстаграм.
Тина Кароль показала фото без белья
Тина Кароль показала фото без белья
instagram.com/tina_karol

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Тина Кароль продолжает будоражить фантазию поклонников яркими и откровенными фотосессиями. На этот раз певица опубликовала в сети фотографии на которых предстала в расстегнутой рубашке на голое тело.

Результаты пикантного фотосета артистки появились на ее странице в Инстаграм. На черно-белых кадрах Тина Кароль прикрыла рубашкой обнаженную грудь, а другое пикантное место - рукой. 

Горячий образ артистки дополнили макияж с акцентом на губы и кудри.

instagram.com/tina_karol


instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы оставили восторженные комментариями под фото.

  • “Красивая безумно“
  • “Просто огонь“
  • “Невероятная женщина“, - пишут фолловеры Кароль.
     

Ранее поклонники заподозрили Тину Кароль в беременности.

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Теги: Тина Кароль, певица, фото
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