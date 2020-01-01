"Она идеальная": Тина Кароль поразила плоским животиком в смелом наряде
Популярная украинская певица, ведущая, тренер-победитель “Голосу країни-10“ Тина Кароль продолжает радовать подписчиков кадрами из откровенных фотосессий.
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На этот раз на своей странице в Инстаграм артистка поделилась подборкой снимков, где она обнажила идеальный пресс в смелой комбинации черного цвета - коротком топе и длинной юбке. А в описании к фото Тина сообщила фанам отличную новость. Ее дуэтная песня с Юлией Саниной получила награду на музыкальной премии “Золота Жар-птиця 2020“.
“#вільна - дует з @the_hardkiss отримав премію “Балада року“ за версією премії Золота Жар-птиця“, - написала Кароль.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию знаменитости:
- Вау она идеальная
- Красота требует жертв. Мы – красота! Мужчины – жертвы 🤪
- Какой пресс 😍🔥
- Поздравляем 😍 Тин,а можно не настолько красиво ? Я поплыла 🤤🤤😻😻😻♥️
- Слишком красиво🤤❤️
- Наша самая самая красивая ❤️😍❤️😍🔥
Напомним, ранее Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Карпаты и покорила Говерлу.
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