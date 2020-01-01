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"Золота Жар-птиця 2020": Список всех победителей музыкальной премии

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Узнайте, кто получил награды национальной музыкальной премии "Золота Жар-птиця 2020".
"Золота Жар-птиця 2020": Список всех победителей музыкальной премии
"Золота Жар-птиця 2020": Список всех победителей музыкальной премии
m2.tv

В воскресенье, 31 мая, в эфире телеканала М2 состоялась одиннадцатая церемония вручения музыкальной премии “Золота жар-птиця 2020“.  Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые прошло в телеформате.

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В этом году награды вручали победителям в 10-ти номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, баллада года, народный хит, дэнс-хит и инди. Наибольшего количества статуэток удостоились группа “Время и Стекло“ и певица Настя Каменских.

“Золота жар-птиця 2020“: Полный список победителей:

Певица года: NK | Настя Каменских

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Певец года: Олег Винник

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Поп-группа: Время и Стекло

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Хит года: Время и Стекло – Дим

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Клип года: THE HARDKISS – Жива

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Народный хит: NK | Настя Каменских – Обіцяю

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Денс-хит: Время и Стекло – Дим

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Инди: TVORCHI

Победители премии Золота Жар-птиця 2020
Победители премии Золота Жар-птиця 2020
instagram.com/m2ukraine

Полное видео церемонии вручения “Золотої жар-птиці 2020“:

Посмотреть полный список всех номинантов на премию “Золота жар-птиця 2020“ можно здесь.

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Теги: Золота жар-птиця 2020, Золота жар-птиця
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Источник: Ivona bigmir)net

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