"Золота Жар-птиця 2020": Список всех победителей музыкальной премии
В воскресенье, 31 мая, в эфире телеканала М2 состоялась одиннадцатая церемония вручения музыкальной премии “Золота жар-птиця 2020“. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые прошло в телеформате.
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В этом году награды вручали победителям в 10-ти номинациях: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, баллада года, народный хит, дэнс-хит и инди. Наибольшего количества статуэток удостоились группа “Время и Стекло“ и певица Настя Каменских.
“Золота жар-птиця 2020“: Полный список победителей:
Певица года: NK | Настя Каменских
Певец года: Олег Винник
Поп-группа: Время и Стекло
Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Хит года: Время и Стекло – Дим
Клип года: THE HARDKISS – Жива
Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
Народный хит: NK | Настя Каменских – Обіцяю
Денс-хит: Время и Стекло – Дим
Инди: TVORCHI
Полное видео церемонии вручения “Золотої жар-птиці 2020“:
Посмотреть полный список всех номинантов на премию “Золота жар-птиця 2020“ можно здесь.
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