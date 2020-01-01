Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"

Комментариев: 0
Победительница романтического шоу рассказала, что чувствовала, когда смотрела выпуски со своим участием.
Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"
Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова поделилась с поклонниками впечатлениями от просмотра выпусков со своим участием.

Читай также: Извините, если не оправдал ожиданий“: “Холостяк“ Макс высказался о секс-скандале на проекте

На своей странице в Инстаграм девушка призналась, что у нее были абсолютно разные эмоции. С одной стороны она чувствовала ностальгию за хорошими моментами проекта, а с другой стороны - ее накрывала злость. Даша отметила, что на экране становится ясно, кто есть кто.

“Пересматривая выпуски “Холостяк“ у меня были абсолютно разные эмоции: иногда очень хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и всё происходящее со стороны, а иногда - накрывали грусть, тоска и даже злость. Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. С выходом эфиров многое переворачивается, маски снимаются и ты чётко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных“, - написала Ульянова.

В тоже время Даша заявила, что не жалеет о своем участие в “Холостяке“ и подсказала подписчицам, стоит ли идти на шоу.

“В любом случае, я не жалею о своём участии не в зависимости от сложившегося исхода, не в зависимости от разного рода напряженных обстоятельств и не смотря на наш дружный женский коллектив 😂 Я считаю, что достойно прошла этот путь, была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с М., проживала нашу с ним историю. ⠀ В заключении, хочу добавить, что получила уже несколько десятков сообщений и комментариев от вас, стоит ли идти на проект в следующих сезонах. Дорогие, будет сложно, но если вы стойкие, открытые для отношений, действительно, желаете влюбиться и прожить красивую сказку, то дерзайте. “Холостяк“ - прекрасный проект, в котором реально построить отношения, а предыдущий сезон этому явное доказательство“, - подытожила победительница.

Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре
Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"
Скриншот

Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре
Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"
Скриншот

Ранее стало известно, как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу “Холостяк 10“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь