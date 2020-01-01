Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10"

Победительница романтического шоу рассказала, что чувствовала, когда смотрела выпуски со своим участием.

Победительница 10 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова поделилась с поклонниками впечатлениями от просмотра выпусков со своим участием.

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На своей странице в Инстаграм девушка призналась, что у нее были абсолютно разные эмоции. С одной стороны она чувствовала ностальгию за хорошими моментами проекта, а с другой стороны - ее накрывала злость. Даша отметила, что на экране становится ясно, кто есть кто.

“Пересматривая выпуски “Холостяк“ у меня были абсолютно разные эмоции: иногда очень хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и всё происходящее со стороны, а иногда - накрывали грусть, тоска и даже злость. Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. С выходом эфиров многое переворачивается, маски снимаются и ты чётко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных“, - написала Ульянова.

В тоже время Даша заявила, что не жалеет о своем участие в “Холостяке“ и подсказала подписчицам, стоит ли идти на шоу.

“В любом случае, я не жалею о своём участии не в зависимости от сложившегося исхода, не в зависимости от разного рода напряженных обстоятельств и не смотря на наш дружный женский коллектив 😂 Я считаю, что достойно прошла этот путь, была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с М., проживала нашу с ним историю. ⠀ В заключении, хочу добавить, что получила уже несколько десятков сообщений и комментариев от вас, стоит ли идти на проект в следующих сезонах. Дорогие, будет сложно, но если вы стойкие, открытые для отношений, действительно, желаете влюбиться и прожить красивую сказку, то дерзайте. “Холостяк“ - прекрасный проект, в котором реально построить отношения, а предыдущий сезон этому явное доказательство“, - подытожила победительница.

Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10" Скриншот

Даша Ульянова призналась, какие у нее были эмоции при просмотре "Холостяка 10" Скриншот

Ранее стало известно, как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу “Холостяк 10“.

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