Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10"

Комментариев: 0
Победительница "Холостяка 10" призналась о чем сожалеет ее отец.
Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10"
Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10"
instagram.com/dasha_ulyanovaa

31 мая на СТБ вышло пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“, во время которого стало известно, что главный герой 10 сезона, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова больше не вместе.

Читай также: Извините, если не оправдал ожиданий“: “Холостяк“ Макс высказался о секс-скандале на проекте

Причиной расставания стало то, что у Макса был секс на проекте с другой участницей. Об этом мужчина сам рассказал Даше. А на днях победительница “Холостяка 10“ рассекретила, как отреагировал ее отец на признание Михайлюка.

В комментариях к одной из публикаций девушка ответила на вопрос подписчицы. Даша заявила, что отец сожалеет, что пустил Макса в свой дом.

Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу
Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10"
Скриншот

Ранее победительница “Холостяка-10“ обнажилась ради эффектного кадра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10, Даша Ульянова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь