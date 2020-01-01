Победительница "Холостяка 10" призналась о чем сожалеет ее отец.

Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10" instagram.com/dasha_ulyanovaa

31 мая на СТБ вышло пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“, во время которого стало известно, что главный герой 10 сезона, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова больше не вместе.

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Причиной расставания стало то, что у Макса был секс на проекте с другой участницей. Об этом мужчина сам рассказал Даше. А на днях победительница “Холостяка 10“ рассекретила, как отреагировал ее отец на признание Михайлюка.

В комментариях к одной из публикаций девушка ответила на вопрос подписчицы. Даша заявила, что отец сожалеет, что пустил Макса в свой дом.

Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10" Скриншот

Ранее победительница “Холостяка-10“ обнажилась ради эффектного кадра.

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