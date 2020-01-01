Как отец Даши Ульяновой отреагировал на секс-скандал на шоу "Холостяк 10"
31 мая на СТБ вышло пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“, во время которого стало известно, что главный герой 10 сезона, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова больше не вместе.
Читай также: Извините, если не оправдал ожиданий“: “Холостяк“ Макс высказался о секс-скандале на проекте
Причиной расставания стало то, что у Макса был секс на проекте с другой участницей. Об этом мужчина сам рассказал Даше. А на днях победительница “Холостяка 10“ рассекретила, как отреагировал ее отец на признание Михайлюка.
В комментариях к одной из публикаций девушка ответила на вопрос подписчицы. Даша заявила, что отец сожалеет, что пустил Макса в свой дом.
Ранее победительница “Холостяка-10“ обнажилась ради эффектного кадра.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил