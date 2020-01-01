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Победительница "Холостяка-10" обнажилась ради эффектного кадра

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Даша Ульянова показала откровенное фото.
Победительница "Холостяка-10" обнажилась ради эффектного кадра
Победительница "Холостяка-10" обнажилась ради эффектного кадра
instagram.com/dasha_ulyanovaa

В пятницу, 22 мая, на телеканале СТБ вышел финальный выпуск романтического реалити-шоу “Холостяк-10“, во время которого Макс Михайлюк назвал имя победительницы. Избранницей главного героя стала Даша Ульянова.

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На днях победительница шоу решила поделиться с поклонниками откровенной фотографией. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала пикантное фото, где она запечатлена в коротком топе с длинными рукавами и черных стрингах. Наряд оголил длинные ноги Даши, ее идеальный пресс и упругую грудь.

В описании к горячему снимку девушка подсказала подписчикам, как стать привлекательной. По словам звезды, нужно любить себя и свою фигуру. И только тогда отбоя от поклонников не будет.

“Мои красивые девочки)) все таки как ни крути, залог успела - это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было 😅 это правда)) И только теперь в понимаю фразу “попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт“ 🙈“, - написала Ульянова.

Победительница
Победительница "Холостяка-10" обнажилась ради эффектного кадра
Скриншот

Как прошел финал “Холостяка 10“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Даша Ульянова, Холостяк 10 победительница, Холостяк 10
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Источник: ivona)bigmir.net

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