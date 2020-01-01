Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова: биография и интересные факты

Узнайте, кого выбрал Макс Михайлюк в финале 10 сезона шоу "Холостяк 10".

В пятницу, 22 мая на телеканале СТБ вышел последний двенадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В финальном эпизоде главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк назвал имя победительницы проекта. Избранницей десятого Холостяка Даша Ульянова.

Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова Скриншот

Что известно о победительнице Холостяка-10: Биография Даши Ульяновой:

Даша родилась в Кривом Роге и является дочерью частного предпринимателя Владимира и домохозяйки Елены. Кроме девушки, в семье родились двое сыновей-близнецов Кирилл и Тимур.

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Победительница Холостяка с раннего детства занималась гимнастикой и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Однако высшее образование девушка получила по специальности “Актерское мастерство драматического театра и кино“ в Харьковском Национальном университете искусств имени Котляревского.

Сейчас 23-летняя Даша работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу и мечтает открыть собственную студию. Также она увлекается путешествиями.

Смотрите подборку фото победительницы 10 сезона “Холостяка“ Даши Ульяновой:

Как прошел финал “Холостяка 10“ можно посмотреть здесь.

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