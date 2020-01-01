Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова: биография и интересные факты

Комментариев: 0
Узнайте, кого выбрал Макс Михайлюк в финале 10 сезона шоу "Холостяк 10".
"Холостяк 10": Имя победительницы проекта
"Холостяк 10": Имя победительницы проекта
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 22 мая на телеканале СТБ вышел последний двенадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: Побег из садика и макияж для козленка: Макс и участницы “Холостяк-10“ рассказали о детстве

В финальном эпизоде главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк назвал имя победительницы проекта. Избранницей десятого Холостяка Даша Ульянова.

Победительница шоу
Победительница шоу "Холостяк 10" - Даша Ульянова
Скриншот

Что известно о победительнице Холостяка-10: Биография Даши Ульяновой:

Даша родилась в Кривом Роге и является дочерью частного предпринимателя Владимира и домохозяйки Елены. Кроме девушки, в семье родились двое сыновей-близнецов Кирилл и Тимур.

Читай также: Участница “Холостяка-10“ Даша поразила изменениями во внешности - архивные фото

Победительница Холостяка с раннего детства занималась гимнастикой и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Однако высшее образование девушка получила по специальности “Актерское мастерство драматического театра и кино“ в Харьковском Национальном университете искусств имени Котляревского.

Сейчас 23-летняя Даша работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу и мечтает открыть собственную студию. Также она увлекается путешествиями.

Смотрите подборку фото победительницы 10 сезона “Холостяка“ Даши Ульяновой:

Как прошел финал “Холостяка 10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10, Холостяк 10 финал, Холостяк 10 победительница, Даша Ульянова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь