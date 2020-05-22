Не пропустите финальный выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 10".

"Холостяк 10": Где и когда смотреть финал instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 22 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится финальный двенадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В новом эпизоде главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк назовет имя победительницы проекта. Отметим, что в финал прошли Дана Оханская и Даша Ульянова. Девушки вместе с Максом отправятся в Барселону, где у них состоялись решающие свидания.

В Сети уже появилось видео анонса финального эпизода “Холостяка 10“. Ролик заинтриговал поклонников шоу неожиданной концовкой. В видео Макс говорит о каком-то разочаровании в Даше и уходит со свидания. После чего участница расплачется. Почему у пары случиться ссора, узнаете в последнем выпуске романтического шоу.

Смотрите анонс финала “Холостяка 10“ от 22.05.2020:

Как прошел одиннадцатый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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